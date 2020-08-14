Тамбовчанка до смерти избила мужчину, который оскорбил ее в присутствии сожителя

В Инжавинском районе суд вынес приговор в отношении 46-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как установили следствие и суд, вечером , 7 апреля этого года, женщина в поисках сожителя пришла домой к односельчанину. Там она застала его с компанией, распивающей алкоголь. Осужденная стала ругаться на гражданского мужа, после чего один из присутствующих мужчин оскорбительно выразился в ее адрес. Разъяренная женщина избила его, а ночью 43-летний потерпевший скончался. Причиной его смерти стала черепно-мозговая травма.

- Вступившим в законную силу приговором суда ей назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.