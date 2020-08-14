В Тамбове перекроют часть дороги по улице Куйбышева

В Тамбове в связи со строительством газопровода к многоквартирному жилому дому №59 по ул. Куйбышева с 15 по 17 августа будет перекрыта часть дороги. Речь идет об участке от дома №48 до дома №61.

- Филиалу акционерного общества «Газпром газораспределение Тамбов» рекомендовано разработать схемы и установить в соответствии с ними временные дорожные знаки и ограждения для обозначения участка проведения работ и схемы обустройства маршрутов объезда закрытого для движения участка дороги. Также должно быть выполнено обозначение маршрутов объезда и обеспечено освещение зоны проведения работ в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.