«Шевроле Нива» опрокинулась в кювет на северном обходе Тамбова: не исключено, что водитель был пьян

Водитель не захотел ложиться в больницу и проходить тест на алкоголь Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, виновником которой мог быть нетрезвый водитель, произошла 14 августа в 0 часов 30 минут на 5 километре автодороги «Северный обход города Тамбова - Тамбов – Лысые горы – Каспий – Селезни - Сосновка», проходящей по территории Тамбовского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 51-летний мужчина, управлявший автомобилем«Шевроле Нива», вылетел за пределы проезжей части на правую по ходу движения обочину, после чего его машина опрокинулась в кювет.

- В результате аварии водителя с травмами доставили во вторую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – От госпитализации в лечебное учреждение и от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.