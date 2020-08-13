На Тамбовщине появится областная диспетчерская служба скорой помощи

В Тамбовской области в ближайшее время появится Единая региональная диспетчерская служба скорой медицинской помощи, к которой будут подключены все отделения скорой, в том числе и санитарно-авиационные бригады.

На сегодняшний день выполнен текущий ремонт помещений, предназначенных для размещения единой диспетчерской службы. Здесь будет функционировать централизованная система «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)». Уже создана автоматизированная система регионального центра приема и обработки вызовов.

- Идёт процесс тестирования, настроек и обучения, - сообщают в областной станции скорой помощи и медицины катастроф. - Специалисты уже обеспечивают контроль времени доезда санитарного автотранспорта. Возможность координировать и контролировать работу системы из единого центра напрямую влияет на улучшение качества работы службы скорой помощи всей области.