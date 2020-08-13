Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 августа: за сутки от COVID-19 умерли шесть человек

В Тамбовской области за последние сутки, 13 августа, от COVID-19 умерли сразу шесть человек. По данным регионального Роспотребнадзора, днем ранее, 12 августа, число жертв коронавируса в нашем регионе составляло 37 человек, к 13 августа умерших уже 43.

Общее число заразившихся коронавирусом достигло 6336 человек, 5561 из них выздоровели, 37 умерли. За последние сутки болезнь обнаружили еще у 25 тамбовчан. Среди них 8 мужчин и 15 женщин в возрасте от 24 до 92 лет, а также двое детей: 3-летняя девочка и 6-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 254 человек, из них диагноз «пневмония» у 174 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения инфекции.