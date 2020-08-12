В Тамбове отключат свет на девяти улицах

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, 13 августа жители девяти улиц областного центра временно останутся без электричества.

С 9.00 до 16.30 в связи с проведением ремонтных работ на воздушной линии ВЛ-0,4 кВ электроэнергию отключат по следующим адресам:

- ул. 2-я Шацкой, д. 3-33;

- ул. 3-я Шацкой, д. 1-33;

- ул. 4-я Шацкой, д. 4-28;

- ул. Северная, д. 4-16;

- ул. Пирогова, 1-12.

Кроме того, на время проведения планово-предупредительных работ в трансформаторной подстанции свет отключат по следующим адресам:

с 9.00 до 11.30

- по ул. Киквидзе, д. 96-102;

с 14.00 до 16.30

- пр. 2-й Авиационный, д. 6-59;

- ул. Т.Дерунец, д. 25А;

- пр. 1-й Авиационный, д. 34-58.