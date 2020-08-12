В Котовске у многодетной семьи дотла сгорел дом

Васины смогли спасти из объятого пламенем дома только документы

В Котовске многодетная семья Васиных в результате пожара осталась без крыши над головой. Как сообщили в пресс-службе администрации города, им удалось спасти только документы и чудом выбежать из объятого пламенем жилища.

Пожар произошел 3 августа этого года на улице Железнодорожной. Ночью, когда глава семейства с детьми уже спали, а мама Елена была на работе, в деревянном сарае замкнула проводка. Постройка вспыхнула и огонь перебросился на жилой дом.

Пожарные приехали спустя шесть минут после звонка о возгорании. Когда супруг Елены дозвонился до нее, она бросила работу и помчалась к родным. Перед ее глазами предстала страшная картина: на месте дома осталось лишь пепелище. Подсобные постройки вместе с домашней птицей, овощи и фруктовые деревья на участке также сгорели.

Сейчас неравнодушные котовчане собирают средства, чтобы помочь семье. Деньги им очень нужны, супруги собираются строить новый дом.

- Я очень благодарна всем, кто нам помогает: одноклассники детей, коллеги по работе, друзья, соседи и даже незнакомые люди. Не ожидала такого большого количества откликов. Спасибо вам всем огромное! Да, нам все еще нужна физическая помощь, разбираем остатки дома. С завода нетканых материалов выделили грузовую машину, вывозим обломки, но от дополнительной техники мы не откажемся. Будем зачищать территорию и строить новый дом, нужны и строительные материалы, - рассказывает Елена Васина.

Те, кто хочет помочь многодетной семье, могут связаться с ними по телефону: 8 953 701 38 67.

Фото: prokotovsk.info