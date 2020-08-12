Тамбовчане отметят Медовый, Яблочный и Хлебный Спасы

В августе православные тамбовчане встретят сразу три Спаса: : Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый). Обычно они отмечаются с размахом и угощениями, соответствующими названиям праздника.

- Праздничные мероприятия, приуроченные ко всем трем Спасам, пройдут на дворовых территориях областного центра с 14 по 21 августа. Тамбовчан приглашают не только отведать душистый мед и ароматные яблоки, но и послушать выступления творческих коллективов, - сообщают в пресс-службе городской администрации.

Праздники пройдут по следующим адресам:

14.08.2020 - 17.30 - ул. Рылеева, 59а, корп. 2- 6

14.08.2020 - 19.00 - ул. Рылеева, 79

15.08.2020 - 16.00 - ул. Набережная, 28/2

15.08.2020 - 17.30 - Пионерский сквер

15.08.2020 - 19.00 - ул. Астраханская, 175/21, 175/23, 175/24

16.08.2020 - 16.00 - Сквер на ул. Володарского, 39

16.08.2020 - 17.30 - Чичканова, 131

16.08.2020 - 19.00 - ул. Широкая, 4, 4а, ул. Пролетарская, 210

17.08.2020 - 17.30 - ул. Мичуринская, 136

17.08.2020 - 19.00 - Парк Победы

18.08.2020 - 17.30 - ул. Чичерина, 34-36

18.08.2020 - 19.00 - Олимпийский парк

19.08.2020 - 17.30 - ул. Базарная, 117/50

19.08.2020 - 19.00 - Сквер им. Е. Баратынского

20.08.2020 - 17.30 - ул. Т. Дерунец, 71, 73, 73а

20.08.2020 - 19.00 - ул. Полынковская, 65

21.08.2020 - 17.30 - ул. И.Франко, 6 (сквер «Читательский»)