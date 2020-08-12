Тамбовские росгвардейцы оказали первую помощь пенсионерке с больным сердцем, которой стало плохо на улице

ПОжилой женщине помогли старший прапорщик полиции Дмитрий Серкин и младший сержант полиции Дмитрий Вязьмикин

В Тамбовской области сотрудники регионального управления Росгвардии оказали доврачебную помощь 79-летней жительнице рабочего поселка Сосновка, которой внезапно стало плохо на улице.

Старший прапорщик полиции Дмитрий Серкин и младший сержант полиции Дмитрий Вязьмикин находясь на маршруте патрулирования, увидели лежавшую на обочине дороги пенсионерку. Женщина тяжело дышала и не могла говорить.

- Правоохранители оказали доврачебную помощь и вызвали медицинских работников. Позже выяснилось, что местная жительница страдает сердечным заболеванием и находится на медицинском учете в кардиологическом отделении районной больницы, - сообщает региональное управлени Росгвардии.