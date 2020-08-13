По требованию тамбовских прокуроров суд заблокировал 22 сайта по продаже электроудочек

Прокуроры из Староюрьевского района в ходе мониторинга сети «Интернет» выявили 22 сайта, где содержалась информация о способах изготовления электроудочек, а также предложения об их продаже.

При этом, использование электроудочек запрещено законом, поскольку они наносят вред окружающей среде и приводят к массовому уничтожению обитателей водоемов.

К тому же, за применение электроудочек предусмотрена уголовная и административная ответственность, поэтому их распространение запрещено.

- Прокурор направил в суд 22 административных исковых заявлений о признании данной информации запрещенной к распространению на территории РФ, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области. - Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Доступ к сайтам заблокирован.