Руководитель тамбовской фирмы оштрафован на 1 млн рублей за взятку сотруднику МЧС

Прокуратура Советского района города Тамбова установила, что руководитель коммерческой организации передал главному специалисту МЧС взятку в размере 30 тысяч рублей.

Деньги предназначались для составления акта проверки без фактического ее проведения с дальнейшим получением лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий.

Руководителя фирмы задержали при передаче денег. Суд признал его виновным в совершении коррупционного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий».

- В свою очередь, прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении юридического лица по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал организацию виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1 млн. рублей, который правонарушителем оплачен, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.