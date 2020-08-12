Жители Мичуринска «врезались» в магистральный нефтепровод и выкачали дизтоплива на 11 миллионов рублей

Врезка в магистральный нефтепровод не осталась незамеченной Фото: УМВД России по Тамбовской области

Жители Мичуринского района организовали преступную группировку, которая занималась воровством дизельного топлива. О краже стало известно, когда владельцы магистрального трубопровода обнаружили недалеко от него следы горючего и заявили о происходящем в местный ОМВД. Полицейские обследовали сеть, и нашли в ней несанкционированную врезку. Под подозрение попали семеро местных жителей в возрасте от 30 до 50 лет. Всех их задержали. Во время обысков у мужчин нашли оборудование и спецтехнику для перевозки горючего.

У преступников был спецтранспорт для перевозки топлива Фото: УМВД России по Тамбовской области

Действовали все члены преступной группы по заранее подготовленному плану и согласно распределенным между собой ролям. Организатор подыскивал и вовлекал пособников, приобретал инструменты и технику необходимую для проведения работ, а также занимался реализацией ворованного топлива. Выяснилось, что один шланг из врезки магистрального нефтепровода вела к дому, расположенному в селе Старое Тарбеева, его общая протяженность составляла около 5 километров. Украденное топливо поступало в специально оборудованный резиновый резервуар объемом 30 куб. м. Еще в одном случае отвод от незаконной врезки шел к гаражу, где находился деревянный контейнер, покрытый жидким стеклом.

- Всего обвиняемым удалось похитить более четырёхсот тонн дизельного топлива на сумму более 11 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - Краденные нефтепродукты продавали в различные агропредприятия. В ходе следствия доказана причастность группы к изготовлению еще двух врезок на территории Липецкой области. Однако воспользоваться ими они не смогли, потому что были задержаны.

Расследование этого уголовного дела, материалы которого насчитывает 11 томов, длилось больше года. Полицейские провели десятки необходимых экспертиз и опросили больше 30 свидетелей.

Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере» направили на рассмотрение в Мичуринский районный суд.