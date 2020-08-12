Тамбовчанин в отместку бывшей жене выложил в сеть ее переписку с другим мужчиной

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя рабочего поселка Мучкапский. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ «Нарушения неприкосновенности частной жизни».

По данным следствия, вечером 9 июля этого года, в связи с конфликтными отношениями с бывшей супругой и желанием отомстить ей, подозреваемый выложил в социальной сети ее переписку с другим мужчиной. Таким образом, сведения, составляющие личную тайну потерпевшей, стали доступны неограниченному числу пользователей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.