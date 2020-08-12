В Тамбовской области пьяный водитель плюнул в лицо инспектору ДПС

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении неоднократно судимого 29-летнего жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти», ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение краж и неправомерное завладение транспортным средством.

Как установило следствие, днем, 14 июня этого года, во время патрулирования улиц рабочего поселка Инжавино сотрудники ДСП остановили автомобиль, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения. Пересев в патрульную машину, мужчина попытался выпить имеющееся у него пиво, а в ответ на требования автоинспектора прекратить употребление алкоголя, вышел из машины и попытался скрыться. Во время задержания мужчина стал оскорблять полицейского, а затем нанес ему несколько ударов кулаками по рукам.

Нарушителя задержали и доставили в отдел внутренних дел, где он продолжил оскорблять инспектора ДСП. Мужчина плюнул в лицо стражу порядка, а также нанес еще несколько ударов по различным частям тела.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.