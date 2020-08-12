В Тамбовской области вылетела с трассы и загорелась легковушка

Машину по непонятной причине выбросило с дороги Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал пожилой мужчина, произошла 11 августа в 16 часов 30 минут на 47 километре автодороги «Тамбов-Шацк-Сосновка-Староюрьево-Первомайский», проходящей по территории Сосновского района. По данным регионального УГИБДД, 71-летний водитель автомобиля «Renault Sandero» по непонятной причине выехал на правую по ходу движения обочину и вылетел в кювет. После этого иномарка загорелась.

- Водитель автомобиля получил травмы, - рассказали в УГИБДД по Тамбовской области. – Мужчину доставили во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки.