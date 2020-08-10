В Мичуринске юбилейный «День садовода» пройдет онлайн

В наукограде готовятся к XV юбилейной выставке «День садовода-2020», которая состоится 18 сентября. В этом году она пройдет онлайн из-за действующих на территории области ограничений, введенных в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

- К организации выставки в дистанционном формате мичуринцы подошли креативно, отметив, что действующие условия внесут новизну в программу выставки и позволять дать событию новый вектор развития. По словам организаторов, мероприятие будет доступно в режиме «онлайн» на интернет-платформе, что позволит широкой аудитории познакомиться с важнейшими достижениями отечественного садоводства, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Добавим, что в прошлом году гостями мероприятия стали 35 тысяч человек, а участие в выставке приняли более 400 представителей из 5 стран мира. У каждой площадки имелось свое тематическое название.