В Тамбовской области сняли ограничение на проведение массовых мероприятий

Для проведения рок-фестиваля "Чернозём" препятствий больше нет Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области сняли запрет на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Соответствующее постановление подписали в региональной администрации. Согласно документу, посещать массовые мероприятия люди могут при условии соблюдения масочного режима и социального дистанцирования.

Напомним, из-за действовавшего запрета под вопросом было проведение рок-фестиваля «Чернозём», но теперь никаких препятствий для этого нет. Мероприятие пройдет, как и было запланировано, с 14 по 16 августа. Ограничение на посещение массовых мероприятий, согласно постановлению, действует для тех, кто младше 18 и старше 65 лет.