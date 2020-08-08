Роспотребнадзор Тамбовской области издал постановление, запрещающее фестиваль «Чернозём»

Санитарные врачи против проведения массового мероприятия

7 августа региональный Роспотребнадзор издал постановление запрещающее проводить рок-фестиваль «Чернозём» с 14 по 16 августа. Документ подписан заместителем главного санитарного врача региона Галиной Толстовой. Ведомство указывает, что опасность распространения коронавирусной инфекции в области сохраняется и не исключены негативные прогнозы ее изменения.

- Постановляю запретить проведение массового мероприятия рок-фестиваля «Чернозём-2020», - говорится в постановлении. – Организатору мероприятия прекратить действия, связанные с организацией проведения фестиваля. Постановление вступает в силу 7 августа.

Ознакомиться с текстом документа можно по ссылке: http://68.rospotrebnadzor.ru/content/527/53131/