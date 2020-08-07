В Тамбове открылась ярмарка меда

В городском парке культуры и отдыха начала свою работу традиционная ярмарка меда. Ее проводят в областном центре 13 лет подряд. В этом году тамбовская Ярмарка меда пройдет с 7 по 23 августа. Свои торговые точки на аллеях парка культуры и отдыха представляет Тамбовская местная общественная организация пчеловодов. Всего более 30 кочевых пасек готовы предложить различные сорта меда и натуральные продукты пчеловодства - прополис, пыльца, маточное молочко, подмор, воск и другие.

- Открывшаяся сегодня ярмарка меда организована в условиях сохраняющейся пандемии со строгим соблюдением санитарных требований и рекомендаций Роспотребнадзора, - пояснил директор муниципального учреждения «Дирекция городского парка культуры и отдыха» Игорь Немков. - Все продавцы обязаны использовать средства индивидуальной защиты — медицинские маски и перчатки. Ну, а покупатели должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также обязательно наличие санитазейров в каждой торговой палатке.