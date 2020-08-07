В ФК «Тамбов» перешел экс-нападающий московского «Динамо»

Футболист будет выступать за "Тамбов" в случае если команда сохранит прописку в РПЛ

Экс-нападающий московского «Динамо» Кирилл Панченко перешел в ФК «Тамбов» и будет выступать под 10 номером. Контракт со спортсменом рассчитан на три года, при условии, что тамбовчане сохранят прописку в Тинькофф-РПЛ.

Кириллу Панченко 31 год, он родился в Липецке. Его отец – известный советский и российский футболист Виктор Панченко. За ФК «Динамо» футболист выступал с 2017 по 2020 годы.

- Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в Тамбове и как можно чаще радовать болельщиков хорошей игрой, результативными действиями и победами, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».