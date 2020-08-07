В Мичуринске назначен новый заместитель главы администрации по вопросам экономики

Дмитрий Неуймин Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске у главы администрации города появился новый заместитель - Дмитрий Неуймин. Он будет курировать деятельность управления экономики и муниципального казенного учреждения «Дирекция по реализации Программы развития г. Мичуринска как наукограда Российской Федерации».

В 2006 году Дмитрий Сергеевич с отличием окончил МичГАУ по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК». В 2009 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Его трудовая деятельность началась с должности аспиранта кафедры экономики АПК ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, где Дмитрий Неуймин проявил себя как ответственный и грамотный специалист. В дальнейшем его назначили директором центра по работе с технологическими платформами ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ. В 2018 году ему было присвоено ученое звание доцента. Известно, что им написано более 80 научных статей, различные монографии и рекомендации производству.

- Новый заместитель займется определением основных параметров социально-экономического развития города, разработкой и реализацией на территории города инвестиционных проектов, научно-техническим и инновационным развитием организаций научно-производственного комплекса Мичуринска-наукограда, расширением внешнеэкономических связей и другими важными направлениями, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.