Тамбовчанин бросил в автомобиль палку с зажигательной смесью

В дежурную часть УМВД России по городу Тамбову поступило заявление от 30-летнего автовладельца, который рассказал, что его «Шевроле Ланос» кто-то поджег. На место преступления – к дому по улице 1-й Школьный проезд областного центра направили следственно-оперативную группу. Сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные полиции опросили возможных свидетелей. Под подозрение попал 29-летний мужчина. Его доставили в отдел внутренних дел, где он признался в преступлении.

Поджигатель поссорился с владельцем машины, и чтобы отомстить ему, разбил стекло автомобиля, бросил внутрь палку с зажигательной смесью и скрылся. Салон автомобиля выгорел полностью. По предварительной оценке ущерб составил больше 160 000 рублей.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. – Такое преступление наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.