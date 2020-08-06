15-летняя Валерия Абрамова Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовские следователи разыскивают 15-летнюю тамбовчанку Валерию Абрамову. Согласно решению Советского районного суда города Тамбова, школьница для дальнейшего устройства должна быть передана органам опеки и попечительства городской администрации. Однако из-за отсутствия информации о ее местонахождении, судебные приставы объявили девушку в розыск.

Всех, кому что-то известно о местонахождении Валерии Абрамовой, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению).

- Следствие располагает информацией о том, что Валерия Абрамова может находиться в Волгограде, где у нее имеются родственники и знакомые, так как она родилась и проживала там ранее, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.