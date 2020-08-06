Тамбовские полицейские задержали группу наркодилеров

В Тамбове на улице Маратовской в подъезде одного из домов полицейские задержали группу лиц, которые планировали сбыть крупную партию наркотиков в областном центре.

При досмотре у 23-летнего парня изъяли 16 гр.героина, а у его 25-летнего подельника обнаружили 170 гр. героина. У третьего 31-летнего мужчины полицейские нашли в кармане одежды 16 гр. героина.

Задержанных доставили в отдел полиции, где дали признательные показания. Все изъятые наркотики отправлены на экспертизу, после которой в отношении молодых людей будет принято процессуальное решение.

- Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 «Покушение на преступление» и по «Г» части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В отношении молодых людей ведется документирование преступной деятельности. Теперь задержанных ожидает суровое уголовное наказание с длительным сроком лишения свободы.