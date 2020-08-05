2020-08-05T14:45:42+03:00
Общество

В Тамбове перекроют движение по 2-ому Комсомольскому проезду

Ограничения продлятся с 5 августа по 1 сентября
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове из-за ремонта дороги с 5 августа по 1 сентября перекроют движение по 2-му Комсомольскому проезду. Ограничения не коснутся автомобилей спецслужб и жителей по месту регистрации.

- Муниципальному учреждению «Дирекция городских дорог» дано поручение по согласованию с обществом с ограниченной ответственностью «Магистраль» разработать схему организации дорожного движения и ограждения места производства работ, выставить дорожные знаки и ограждения в соответствии со схемой. На время проведения работ должно быть обеспечено освещение в темное время суток, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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