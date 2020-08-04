В колонию на Тамбовщине пытались доставить мобильники для осужденных
Запрещенные предметы находились в свертках, которые должны были быть переброшены через ограждение
Инцидент произошел в колонии МоршанскаФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии № 5 в Моршанске пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они обнаружили и изъяли и изъяли три полимерных свертка, внутри которых находилось пять мобильных телефонов, три зарядных устройства и семь USB-кабелей.
- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU