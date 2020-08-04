В колонию на Тамбовщине пытались доставить мобильники для осужденных

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:04:16+03:00

Запрещенные предметы находились в свертках, которые должны были быть переброшены через ограждение

Изменить размер текста: A A

Сотрудники оперативного отдела и отдела безопасности исправительной колонии № 5 в Моршанске пресекли попытку доставки запрещенных предметов на территорию учреждения. Они обнаружили и изъяли и изъяли три полимерных свертка, внутри которых находилось пять мобильных телефонов, три зарядных устройства и семь USB-кабелей.

- По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU