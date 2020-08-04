На Тамбовщине под колеса авто попал 3-летний ребенок
Маленького мальчика сбила 30-летняя женщина-водитель
После аварии ребенка отправили на лечение в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал 3-летний малыш, произошла 3 августа в час дня на улице Комсомольской в районе дома №11 города Рассказово. 30-летняя женщина-водитель за рулем автомобиля «ВАЗ-2115» сбила ребенка.
. В результате аварии мальчик получил травмы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Его доставили в Тамбовскую детскую областную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU