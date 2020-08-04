В Мичуринске мужчину задержали во время сбора марихуаны на пустыре
За прошедшие сутки на Тамбовщине полицейские задержали двоих человек с наркотиками. Первый случай произошел в Тамбове на улице Советской, где 33-летний тамбовчанин сбыл 46-летнему мужчине героин массой 0,71 гр. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.
Второй случай произошел в Мичуринске. 31-летний местный житель попался полицейским с поличным во время сбора марихуаны на пустыре. Стражи порядка изъяли наркотики и отправили на экспертизу. В отношении задержанного также ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.
ИСТОЧНИК KP.RU