В Мичуринске мужчину задержали во время сбора марихуаны на пустыре

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:23:53+03:00

Еще один человек с наркотиками попался полицейским в Тамбове

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки на Тамбовщине полицейские задержали двоих человек с наркотиками. Первый случай произошел в Тамбове на улице Советской, где 33-летний тамбовчанин сбыл 46-летнему мужчине героин массой 0,71 гр. Наркотики были изъяты и отправлены на экспертизу. В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

Второй случай произошел в Мичуринске. 31-летний местный житель попался полицейским с поличным во время сбора марихуаны на пустыре. Стражи порядка изъяли наркотики и отправили на экспертизу. В отношении задержанного также ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU