Жителя Тамбовской области осудили за нецензурную брань в адрес полицейских

4 Авг. 2020 2020-08-04T13:04:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рассказово 32-летнего местного жителя осудили по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Инцидент произошел 13 декабря прошлого года. В этот день полицейские дежурили на улицах города и задержали мужчину, находящегося в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. При помещении в патрульный автомобиль задержанный стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес стражей порядка.

- Рассказовский районный суд признал гражданина виновным в совершении преступления. Ему было назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU