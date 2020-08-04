Мошенница обманула тамбовчанина на 2 млн рублей при продаже дома

4 Авг. 2020 2020-08-04T11:01:37+03:00

Девушка взяла с покупателя деньги, и обещала ему уладить вопросы с документами, однако делать этого она не собиралась

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В Тамбове полицейские раскрыли мошенничество с недвижимостью. Установлено, что 40-летний местный житель 29 июня прошлого года решил купить дом в селе Бокино. Он нашел понравившуюся ему жилплощадь и договорился с продавцом о покупке. Мужчина готовился оформить необходимые документы и встретился с владелицей недвижимости в одном из госучреждений областного центра на улице Максима Горького.

Тамбовчанин передал девушке 2 миллиона рублей, а она, в свою очередь, пообещала уладить документальные формальности и полностью передать недвижимость покупателю. Затем она стала кормить обещаниями мужчину, уверяя его в том, что бумажное оформление затянулось. Через какое-то время житель областного центра понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

В апреле этого года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Как оказалось, продавец дома купила недвижимость на средства материнского капитала. Девушка не смогла соблюсти все условия договора и документально не имела права продавать жилплощадь. Деньги, которые мошенница получила от покупателя, она не собиралась возвращать.

- В ходе проведенных следственных мероприятий было установлено, что мошенничество совершила 25-летняя жительница села Бокино, которая сумела потратить всю полученную обманным путем сумму на свои нужды. Куда именно ушли деньги, злоумышленница не пояснила. Теперь ей придется возместить причиненный материальный ущерб из своего кошелька. В настоящий момент ведется документирование ее преступной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU