2020-08-03T11:41:22+03:00
Происшествия

В аварии под Тамбовом получил травмы 10-месячный ребенок

Девочку доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии получили травмы два человекаВ аварии получили травмы два человекаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали два человека, в том числе 10-месячная девочка, произошла 2 августа в 15 часов 57 минут на 448 километре автодороги Р-22 «Каспий» автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Тамбовского района. По данным областного УГИБДД здесь столкнулись автомобили «Toyota Corolla», под управлением 25-летнего мужчины и «Volkswagen Polo», за рулем которого находился 36-летний водитель.

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Volkswagen Polo», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в лечебные учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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