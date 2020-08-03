2020-08-03T13:03:16+03:00
Общество

Тамбовские волонтеры собрали 400 килограммов макулатуры

В областном центре прошла благотворительная акция, целью которой было оказать помощь приюту для домашних животных «Доброе сердце»
Ксения АЛЕШИНА
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На вырученные от сдачи макулатуры деньги работники приюта закупят корм и другие необходимые вещи для животныхНа вырученные от сдачи макулатуры деньги работники приюта закупят корм и другие необходимые вещи для животныхФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбове с 24 по 31 июля в Доме молодежи проходила благотворительная акция «Добрые страницы».Каждый желающий мог сдать ненужные журналы, тетради, газеты и книги, чтобы помочь приюту для домашних животных «Доброе сердце». Всего волонтеры собрали около 400 килограммов макулатуры.

- Вырученные средства от сдачи макулатуры пойдут на закупку корма, медикаментов и других необходимых вещей для животных, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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