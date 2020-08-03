Вратарь ФК «Тамбов» перешел в грозненский «Ахмат»

3 Авг. 2020 2020-08-03T12:20:22+03:00

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Голкипер футбольного клуба«Тамбов» Гиорги Шелия сменил команду. Футболист подписал контракт с грозненским «Ахматом» по схеме 2+1. Всего за «Тамбов» он провел 29 матчей.

- Шелия перешел в «Тамбов» зимой 2019-го года. Дебютировал за нашу команду в матче Олимп-ФНЛ против «Мордовии» (3:1) 3-го марта. Свой первый матч «на ноль» отыграл в Новосибирске 17-го марта – «Тамбов» победил «Сибирь» (2:0). Всего в весеннем отрезке того розыгрыша Футбольной национальной лиги Шелия в 14-ти матчах –6 раз оставлял ворота на замке. В «золотом» матче сезона против «Зенита-2» несколько потрясающих сейвов Гиорги приблизили «Тамбов» к победе в турнире!, - сообщает официальный сайт ФК «Тамбов».

По словам спортивного директора «Тамбова» Павла Худякова, с Гиорги у них была определенная договоренность: если ему поступит более выгодное предложение от другого клуба, то ему не станут чинить препятствий при переходе.Что, собственно, и получилось.

В свою очередь Шелия поблагодарил руководство ФК «Тамбов», своих коллег, и, конечно же, болельщиков.

- Я хочу поблагодарить руководство «Тамбова» за возможность проявить себя здесь, за приглашение! Считаю, что за полтора года мы многое сделали вместе. Также мне хотелось бы выразить благодарность всему тренерскому штабу за оказанное мне доверие - это очень ценно! Спасибо всем футболистам, администрации, докторам и массажистам - если бы на вашем месте были другие люди, у нас бы ничего не получилось. Я убеждён в этом! Ну и, конечно, отдельные тёплые слова мне хотелось бы сказать в адрес наших болельщикам: спасибо им большое за то, что с первого дня в клубе я чувствовал их поддержку, меня мало где так принимали. Они навсегда останутся в моем сердце! Очень надеюсь, что все наши старания оценят, и в город приедет большой футбол. Удачи «Тамбову» в будущем!, - сказал экс-вратарь «Тамбова».

Фото: ФК "Тамбов"

ИСТОЧНИК KP.RU