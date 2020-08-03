2020-08-03T11:00:44+03:00
Общество

Более 80 жилых домов в Тамбове останутся без горячей воды

Ее не будет с 3 по 7 августа
Ксения АЛЕШИНА
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Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, в связи с проведением гидравлических испытаний ТМ-3 с 3 по 7 августа горячую воду отключат в домах жителей, проживающих в районе улиц Б.Васильева, Пензенская, Рабочая, Чичканова, Володарского, Подвойского, Советская, Куйбышева, Московская, Октябрьская, Ст.Разина, Ст.Набережная, Тулиновская, К.Маркса, а также проезда Тулиновский.

В общей сложности, в зону отключения попадают 84 жилых дома, а также лицей №28 (ул. Куйбышева, 1), платное отделение №1 городской стоматологической поликлиники №2 (Студенецкая наб., 7), муниципальное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (Рабочая, 4а), воскресная школа Вознесенского женского монастыря (Московская, 37).

ИСТОЧНИК KP.RU

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