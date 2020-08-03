В Тамбове строят социальный МФЦ

3 Авг. 2020 2020-08-03T10:20:24+03:00

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В центре Тамбова идет строительство регионального социального МФЦ, который централизует все выплаты, объединит службу социальных кураторов и единую диспетчерскую службу. Для его размещения было выделено помещение рядом с МФЦ на улице М. Горького площадью более 2,5 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день готовность выполненных работ составляет почти 35 процентов. Завершить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре этого года.

- Создание социального многофункционального центра позволит эффективно решать сразу несколько задач. Во-первых, это качественное информирование заявителей о порядке, способах и условиях получения социальной помощи и предоставление заявителям возможности получения одновременно целого комплекса услуг при однократном обращении, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - - Работа социального МФЦ оптимизирует административные процедуры и повысит качество оказания социальной помощи.

Социальный МФЦ будет работать по принципу «одного окна». К тому же получение социальных услуг будет экстерриториальным – обратиться в центр можно будет вне зависимости от места проживания. Еще один плюс – сокращение затрачиваемого времени и финансовых издержек на получение услуг за счет предоставления их на базе социального МФЦ.

В социальном МФЦ разметят несколько взаимосвязанных зон. В зоне ожидания и информирования граждан с электронной системой управления очередью будут расположены информационные стенды и детский игровой уголок.

В зоне индивидуального консультирования будет организована работа социальных кураторов. Это значит, что заявители получат сопровождение на всех этапах обслуживания.

Телефонные обращения тамбовчан будут обрабатывать в call-центре. В зоне обработки обращений и информирования по вопросам оказания социальной помощи, предоставления мер социальной поддержки также будут обрабатывать обращения, поступившие через интернет. Это необходимый элемент создания системы долговременного ухода, который позволит осуществить переход от заявительного принципа оказания услуг на принцип выявления нуждающихся граждан.

Выплатной центр включает в себя три структуры: центр обработки данных, отдел назначения и правового контроля, и отдел формирования выплат. Обработка запросов заявителей о предоставлении мер соцподдержки и назначение выплат будет происходить на основе сведений государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области» (ГИС ЕСРН).

ИСТОЧНИК KP.RU