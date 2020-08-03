Коронавирус в Тамбове, последние новости на 3 августа: COVID-19 заразились 6075 человек

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:40:00+03:00

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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом на сегодняшний день, 3 августа, достигло 6075 человек. Из них 5183 пациента выздоровели, 35 умерли. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 28 жителей региона. Среди новых заболевших 12 мужчин и 15 женщин в возрасте от 23 до 85 лет, а также 16-летний мальчик.

- На госпитализации находятся 243 человека, из них диагноз «пневмония» у 188 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU