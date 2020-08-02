31 житель Тамбовской области заразился коронавирусом

По данным на 2 августа, в Тамбовской области выявили 31 новый случай коронавируса. Среди зараженных: 11 мужчин и 20 женщин. Возраст заболевших от 28 до 89 лет. Общее количество инфицированных в регионе достигло 5990.

Выздоровели 5111 пациентов: 2306 выписали из стационара, 2805 сняты с амбулаторного наблюдения. Умерли 35 человек с подтвержденным коронавирусом.

На госпитализации – 251 человек, из них диагноз «пневмония» у 204. На домашнем карантине – 1529(из них подтвержденных случаев - 593). Сняты с наблюдения на дому – 16062. Выписали из больниц – 3478. Всего обследованных - 21320.