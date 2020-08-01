Тамбовских школьников обеспечат бесплатным горячим питанием

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:37:52+03:00

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1 марта этого года президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном питании для всех школьников младших классов. Тамбовская область досрочно, уже с 1 сентября, обеспечит всех младших школьников бесплатным горячим питанием.

- Поручаю управлению образования выстроить систему контроля, в том числе лабораторных исследований качества сырья, определить механизмы привлечения местных товаропроизводителей к поставке продуктов питания, - сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Начиная с февраля, в регионе активно готовятся к переходу школ на обеспечение всех учеников 1-4 классов бесплатным горячим питанием. Специалисты управления образования и науки области провели цикл стратегических сессий, посвященный этому вопросу. На местах были проведены выездные мониторинги пищеблоков местных школ. В регионе подписано распоряжение об утверждении перечня мероприятий по обеспечению 100 процентов школьников начальных классов бесплатным горячим питанием на 2020-2023 годы.

В Тамбовской области с 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены все учащиеся 1- 4 классов, а это 40 489 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU