Коронавирус в Тамбове, последние новости на 1 августа: число заразившихся превысило 6 тысяч человек
За последние сутки инфекцию нашли у 29 жителей
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек и достигло по состоянию на 1 августа 6019. За последние сутки инфекцию нашли у 29 жителей региона.
- На госпитализации находятся 237 человек, у 185 из них диагноз «пневмония», - сообщает региональное упарвоение Роспотребнадзора.
Остаются на домашнем карантине под медицинским наблюдением 1519 человек, из них с подтвержденным диагнозом – 585 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU