В сентябре из Тамбова в Симферополь и Сочи будут летать самолеты

1 Авг. 2020 2020-08-01T12:02:03+03:00

В Симферополь и Сочи можно будет улететь из тамбовского аэропорта

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С 1 по 30 сентября из Тамбова в Симферополь и Сочи будут летать самолеты. В управлении автомобильных дорог и транспорта области объявили конкурс по выбору авиаперевозчика, который организует регулярные рейсы. Согласно его условиям, в течение месяца компания должна обеспечить 12 парных рейсов в Симферополь, с вылетом из Тамбова не раньше 7 часов 30 минут, а из Симферополя – не позднее 21 часа 15 минут. Также будут организованы 9 парных авиарейсов в Сочи и обратно.

Часть затрат на перелеты будет компенсировано из региональной казны.

- Предельный объем предоставляемых средств из бюджета Тамбовской области на возмещение части затрат, связанных с организацией авиарейсов в Симферополь - четыре миллиона сто двадцать три тысячи восемьдесят рублей, такая же сумма предусмотрена для компенсации авиаперелетов в Сочив Сочи, - сообщает региональное управление автомобильных дорог и транспорта.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 1 по 30 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU