Тамбовчанка торговала алкоголем, опасным для здоровья

1 Авг. 2020 2020-08-01T11:03:27+03:00

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В Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 62-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, днем 12 марта этого года подозреваемая под видом самогона продала местной жительнице спиртосодержащую жидкость. Согласно заключению эксперта, эта алкогольная продукция не отвечала требованиям безопасности для здоровья потребителей, ввиду наличия в ней токсичных компонентов, и представляла угрозу для жизни и здоровья человека.

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор необходимой и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU