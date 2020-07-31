В Тамбовской области разрешили работать компьютерным игровым клубам
31 июля соответствующим постановлением администрации области внесены очередные изменения в ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. До 7 августа продлен рекомендованный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания.
По-прежнему тамбовчане обязаны использовать маски в общественных местах (транспорте, магазине и т. п.) и соблюдать социальную дистанцию.
- Что касается изменений, то с 1 августа разрешена деятельность компьютерных игровых клубов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU