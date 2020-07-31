В Тамбовской области разрешили работать компьютерным игровым клубам

31 Июль 2020 2020-07-31T16:15:06+03:00

Изменить размер текста: A A

31 июля соответствующим постановлением администрации области внесены очередные изменения в ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. До 7 августа продлен рекомендованный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и для тех, у кого есть определенные заболевания.

По-прежнему тамбовчане обязаны использовать маски в общественных местах (транспорте, магазине и т. п.) и соблюдать социальную дистанцию.

- Что касается изменений, то с 1 августа разрешена деятельность компьютерных игровых клубов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU