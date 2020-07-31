В Тамбовской области на рабочего рухнула стена кирпичного склада
58-летний мужчина погиб от тяжелых травм
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Вечером 28 июля в селе Верхнее Чуево Уваровского района, во время работ по разгрузке зерна, частично обрушилась кирпичная стена склада, у которого она проводилась. Обломками стены завалило 58-летнего рабочего. От полученных травм мужчина скончался.
- Следователи Уваровского МСО СУ СК России по Тамбовской области устанавливают обстоятельства гибели рабочего, - сообщает СУ СКР по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU