На Тамбовщине пьяная женщина во время медосвидетельствования оскорбила полицейского и врача

31 Июль 2020 2020-07-31T17:19:45+03:00

Она была не согласна с тем, что ее привезли в больницу

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Прокуратура Токаревского района вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление» в отношении местной жительницы.

Установлено, что полицейские задержали женщину за нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. Для прохождения медицинского освидетельствования она была доставлена в больницу.

Однако в больнице женщина начала вести себя агрессивно и стала оскорблять нецензурной бранью врача психиатра-нарколога, а также стража порядка.

- В настоящее время прокуратурой района административный материал по факту оскорбления медицинского работника направлен в суд и находится в стадии рассмотрения, -сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области, - Кроме того, по факту оскорбления сотрудника полиции, Жердевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Тамбовской области в отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

ИСТОЧНИК KP.RU