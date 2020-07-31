2020-07-31T17:40:34+03:00
Общество

В Тамбовском районе сотрудница аптеки не имела фармацефтического образования

Это и другие нарушения выявили прокуроры во время проверки
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовском районе прокуроры выявили массу нарушений в деятельности одной из аптек. Установлено, что в аптечном пункте не созданы надлежащие условия для надлежащего хранения лекарств: в помещении нет кондиционера, нарушена целостность стен, прибор для регистрации параметров воздуха (гидрометр) находится в нерабочем состоянии и т.п.

Кроме того, в аптеке отсутствовали ряд препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств на 2020 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Помимо этого, сотрудница аптеки, работавшая в день проверки, не имела фармацевтического образования и сертификата специалиста по допущению к осуществлению фармацевтической деятельности.

- Все это является грубым нарушением лицензионного законодательства. В этой связи прокуратура возбудила дело об административном правонарушении в отношении владельца аптечного пункта по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ «Оуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)» по результатам рассмотрения которого Арбитражный судназначил наказание в виде административного штрафа, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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