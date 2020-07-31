Водитель иномарки пострадала в аварии на севере Тамбова
Девушке понадобилась помощь медиков
Пострадавшая ехала за рулем «Hyundai Solaris»Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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На улице Мичуринской в районе дома №215 города Тамбова столкнулись отечественный автомобиль «ВАЗ-2110» под управлением 24-летнего парня и иномарка «Hyundai Solaris», за рулем которой находилась 28-летняя девушка. Авария произошла 30 июля в 21:15 минут.
Как сообщает УГИБДД по Тамбовской области, в ДТП пострадала водитель автомобиля «Hyundai Solaris». Девушка получила телесные повреждения и была доставлена в Тамбовскую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Во второй машине никто не пострадалФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU