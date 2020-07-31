Двое тамбовчан ограбили супермаркет в Мичуринске

31 Июль 2020 2020-07-31T18:00:13+03:00

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В Мичуринске полицейские раскрыли кражу продуктов питания из супермаркета, расположенного на улице Красной. Установлено, что ее совершили двое тамбовчан 37 и 33 лет.

Мужчины были задержаны. Как оказалось, продукты они успели съесть. Теперь им придется возместить ущерб магазину из своего кошелька.

- Это уже не первая кража, которую совершили злоумышленники. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU