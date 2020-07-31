Двое тамбовчан ограбили супермаркет в Мичуринске
Добычей воров стали продукты
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В Мичуринске полицейские раскрыли кражу продуктов питания из супермаркета, расположенного на улице Красной. Установлено, что ее совершили двое тамбовчан 37 и 33 лет.
Мужчины были задержаны. Как оказалось, продукты они успели съесть. Теперь им придется возместить ущерб магазину из своего кошелька.
- Это уже не первая кража, которую совершили злоумышленники. Ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU