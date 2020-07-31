2020-07-31T14:29:46+03:00
Общество

Стало известно, как в Тамбовской области изменится плата за коммуналку в 2021 году

Регион предлагает индекс роста в 4,3%
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Администрация Тамбовской области направила предложения в Федеральную антимонопольную службу данные, касающиеся возможного изменения платы за коммуналку для жителей региона в 2021 году.

- Они подготовлены с учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально - экономического развития РФ и прогнозируемых изменений цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (июнь 2020 года) и дополнительных региональных факторов, - поясняют в управлении по регулированию тарифов Тамбовской области.

Известно, что прогнозируемый с 1 июля 2021 года индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в среднем по Тамбовской области составит 4,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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