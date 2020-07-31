Пять выпускников Тамбова сдали ЕГЭ по обществознанию и химии на 100 баллов

31 Июль 2020 2020-07-31T12:36:07+03:00

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В Тамбове выпускники получили результаты ЕГЭ по обществознанию и химии, который они сдавали 16 июля. По итогам этих двух экзаменов наивысший результат в 100 баллов получили пять человек.

- Два выпускника лицеев № 6, 29 получили 100 баллов по обществознанию, еще три стобалльника - один выпускник из лицея № 14 и два из школы № 22 - по химии. Теперь в Тамбове два выпускника (лицей № 6 и школа № 22) имеют сразу два наивысших результата — в копилке каждого по 200 баллов, - сообщили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Таким образом, выпускники этого года показали лучшие результаты, чем в прошлом году: средний балл составил 64,2 (в 2019 -62,3) и доля выпускников, показавших высокие результаты (81-100 баллов) составила 19,2 процента (в 2019 -16,5 процента).

Что касается химии, то результаты экзамена по этому предмету незначительно ниже результатов прошлого года. Средний тестовый балл составил 59,2 (в 2019 году – 64,9) и доля высоких результатов составила 17 процентов ( в 2019 – 17,8 процента).

ИСТОЧНИК KP.RU