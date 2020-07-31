2020-07-31T13:35:30+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчина лишился из-за мошенника 120 тысяч рублей

Аферист ввел жителя Кирсанова в заблуждение, представившись сотрудником банка
Ксения АЛЕШИНА
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В дежурную часть полиции города Кирсанова поступило сообщение о мошенничестве от 37-летнего местного жителя. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности банка. Звонивший пояснил, что на его имя кто-то пытается взять кредит, и чтобы избежать печальных последствий, мужчине необходимо перевести свои сбережения на безопасный счет.

Потерпевший поверил мошеннику, снял со своей карты 120 тысяч рублей и через банкомат перевел их на указанные счета. После этого аферист перестал выходить на связь. Мужчина понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

- В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается, кому принадлежат счета и номера телефонов, с которых звонил злоумышленник. Ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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